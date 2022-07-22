ВСУ проводят мощную операцию на юге страны - ОК Південь

Украинская армия проводит мощную операцию на юге страны, там уничтожаются вражеские склады и командные пункты, при этом оккупанты отказываются идти в бой, остаются в окопах или убегают.

Об этом рассказала 24 каналу начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, уточнив, что ситуация в регионе напряженная, меняется динамично, но полностью контролируется ВСУ.

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Говоря об операции украинской армии, она подчеркнула следующее:

"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате".

По ее словам, враг остается на прежних позициях, чувствуя себя там более защищенно, и огонь ведется на расстоянии. Россияне, добавляет Гуменюк, деморализованы после уничтожения командного пункта мотострелковой дивизии.

"Личный состав отказывается вести боевые действия и остаются в окопах или даже разворачиваются и уходят назад", - пояснила она.