ВСУ проводят мощную операцию на юге страны - ОК Південь
Там уничтожаются вражеские склады и командные пункты
Генштаб ЗСУ
Украинская армия проводит мощную операцию на юге страны, там уничтожаются вражеские склады и командные пункты, при этом оккупанты отказываются идти в бой, остаются в окопах или убегают.
Об этом рассказала 24 каналу начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, уточнив, что ситуация в регионе напряженная, меняется динамично, но полностью контролируется ВСУ.
Говоря об операции украинской армии, она подчеркнула следующее:
"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате".
По ее словам, враг остается на прежних позициях, чувствуя себя там более защищенно, и огонь ведется на расстоянии. Россияне, добавляет Гуменюк, деморализованы после уничтожения командного пункта мотострелковой дивизии.
"Личный состав отказывается вести боевые действия и остаются в окопах или даже разворачиваются и уходят назад", - пояснила она.
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