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Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье

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Украина готова помочь братскому государству

Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье

Приднестровье

Новина українською

Украина как государство готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.

"Я поддерживают стремления Молдовы избавиться оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - отметил он.

Напомним, сегодня так называемые "власти" Приднестровья заявили, что оккупированный регион намерен в будущем присоединиться к России.

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В статье: война с Россией
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