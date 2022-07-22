Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье
Украина готова помочь братскому государству
Приднестровье
Украина как государство готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.
"Я поддерживают стремления Молдовы избавиться оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - отметил он.
Напомним, сегодня так называемые "власти" Приднестровья заявили, что оккупированный регион
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