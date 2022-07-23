  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из плена боевиков "ДНР" освободили 32 водителя-волонтера
В тренде

Из плена боевиков "ДНР" освободили 32 водителя-волонтера

Общие новости
(1 голосов)

Они возили гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь

Из плена боевиков "ДНР" освободили 32 водителя-волонтера

Новина українською

Из плена так называемой "ДНР" освободили 32 водителя-волонтера, которые возили гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь.

Об этом сообщает глава правления "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик.

Отмечается, что волонтеров более трех месяцев незаконно удерживали на территории бывшей исправительной колонии №120 в оккупированном селе Оленевка Донецкой области.

По словам Печончик, родственники пленных долгое время не заявляли публично об их похищении, поскольку боялись, что огласка может повредить. Однако в конце концов в мае решились.

Читайте такжеВ ДНР сообщили о смерти британского пленника

"К задержанным применяли пытки, камеры были переполнены, еды и воды не хватало, а от заключенных требовали денег, чтобы "улучшить условия пребывания". там их собирались судить по "законодательству" т. н."ДНР" по части 2 статьи 233 ("Участие в террористической группировке"), которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет и штраф", - написала она.

В списке волонтеров, которых пытались освободить, было 33 имени. 15 июля стало известно об освобождении 32 водителей-волонтеров. Один из них, Сергей Тарасенко, до сих пор находится в плену.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде