Украина вводит безвиз с Гватемалой
Украинцы пользуются возможностью безвизового въезда в Гватемалу с 2009 года
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Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщает Правительственный портал.
“Украина и Гватемала имеют дружеские и партнерские отношения. Гватемала твердо поддерживает наше правительство в противодействии руссийской агрессии. Когда безвизовое соглашение вступит в действие, это позволит усилить контакты между людьми, будет способствовать развитию бизнеса, культурных обменов, туристических путешествий”, - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам одобрения проекта соглашения на заседании правительства.
В проекте соглашения предусматривается возможность осуществления гражданами Украины и Гватемалы взаимных безвизовых поездок на срок до 90 дней в течение 180 дней.
Предусмотрено, что взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан устанавливается на постоянной основе.
Граждане Украины пользуются возможностью безвизового въезда в Гватемалу с 2009 года согласно одностороннему решению гватемальской стороны. Для граждан Гватемалы сегодня действует визовый режим въезда в Украину.
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