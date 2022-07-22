В новый пакет помощи от США, кроме HIMARS, войдут почти шесть сотен боевых дронов
Их функции засекречены
фото з відкритих джерел
Официальный сайт Белого дома подтвердил принятие нового пакета помощи для Украины на сумму 270 миллионов евро. Известно, что в рамках помощи по этому пакету в Украину поступят:
- 4 HIMARS и ракеты к ним;
- 36,000 снарядов для артиллерии;
- противотанковое вооружение;
- 580 дронов Phoenix Ghos.
Phoenix Ghost остается крайне засекреченным, сообщают СМИ. Никакого упоминания о нем не дает даже сайт компании-разработчика Aevex Aerospace. Все представления о возможностях Phoenix Ghost формируются из очень ограниченной информации.
Вот что понятно по поводу функционала:
- дрон предназначен для уничтожения целей;
- схожий со Switchblade;
- может взлетать вертикально;
- разрабатывался по заказу воздушных сил США;
- время полета – около 6 часов;
- оснащен инфракрасной камерой;
- боевая часть позволяет уничтожать среднебронированные цели;
- он разрабатывался с учетом боевых действий на Донбассе до начала полномасштабной войны с оккупантами.
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Источник:Ukraine NOW
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