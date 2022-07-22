В новый пакет помощи от США, кроме HIMARS, войдут почти шесть сотен боевых дронов

Официальный сайт Белого дома подтвердил принятие нового пакета помощи для Украины на сумму 270 миллионов евро. Известно, что в рамках помощи по этому пакету в Украину поступят:

4 HIMARS и ракеты к ним;

36,000 снарядов для артиллерии;

противотанковое вооружение;

580 дронов Phoenix Ghos.

Phoenix Ghost остается крайне засекреченным, сообщают СМИ. Никакого упоминания о нем не дает даже сайт компании-разработчика Aevex Aerospace. Все представления о возможностях Phoenix Ghost формируются из очень ограниченной информации.

Вот что понятно по поводу функционала: