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В новый пакет помощи от США, кроме HIMARS, войдут почти шесть сотен боевых дронов

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Их функции засекречены

В новый пакет помощи от США, кроме HIMARS, войдут почти шесть сотен боевых дронов

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Официальный сайт Белого дома подтвердил принятие нового пакета помощи для Украины на сумму 270 миллионов евро. Известно, что в рамках помощи по этому пакету в Украину поступят:

  • 4 HIMARS и ракеты к ним;
  • 36,000 снарядов для артиллерии;
  • противотанковое вооружение;
  • 580 дронов Phoenix Ghos.

Phoenix Ghost остается крайне засекреченным, сообщают СМИ. Никакого упоминания о нем не дает даже сайт компании-разработчика Aevex Aerospace. Все представления о возможностях Phoenix Ghost формируются из очень ограниченной информации.

Вот что понятно по поводу функционала:

  • дрон предназначен для уничтожения целей;
  • схожий со Switchblade;
  • может взлетать вертикально;
  • разрабатывался по заказу воздушных сил США;
  • время полета – около 6 часов;
  • оснащен инфракрасной камерой;
  • боевая часть позволяет уничтожать среднебронированные цели;
  • он разрабатывался с учетом боевых действий на Донбассе до начала полномасштабной войны с оккупантами.
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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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