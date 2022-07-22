Sky News: ЦРУ сомневается, что Россия может продолжать наступление в Украине
Возможности России становятся "тупее"
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В Центрально разведывательном управлении США сомневаются в способности России продолжать наступление в Украине темпах, которые были в начале войны.
Об этом сообщает Sky News.
Как заявил высокопоставленный представитель ЦРУ, Россия не может вечно продолжать наступление в том же духе, когда речь идет о шквале атак. По его словам, возможности России становятся "тупее" после использования большей части более умного оружия.
Он также добавил, что наступление в Донецкой области может продлиться до конца лета. Но небольшие локальные успехи обойдутся России дорогой ценой.
Напомним, ранее глава британской разведки Ричард Мур заявил, что
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