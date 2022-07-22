Зеленский о зерновых соглашениях: Для всех понятно, что со стороны россии могут быть провокации

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность события, которое произошло сегодня в Стамбуле – подписание зерновых соглашений:

"Подписано соглашение, которое позволяет разблокировать украинские порты и восстановить аграрный экспорт. Текст подписанного сегодня документа опубликован – и каждый может ознакомиться с его пунктами. Для всех понятно, что со стороны россии могут быть провокации, попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Это ответственность ООН и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей".

В территориальных водах Украины контроль над судами остается за Украиной – это и принципиальное, и практически важное решение:

"Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством. Военные заверили меня в стопроцентном контроле подходов к нашим портам. Сохраняем для них нужную защиту".

Глава государства также отметил, что продолжаются консультации по созданию гарантий безопасности для Украины. Активное участие в этом до сих пор принимает Борис Джонсон:

"Говорил сегодня с Борисом Джонсоном. Прежде всего, о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем новый пакет военной поддержки. Что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами, будут только усиливаться", - сказал президент Украины.

Смотрите вечернее видеообращение Владимира Зеленского по итогам 149-х суток вторжения.