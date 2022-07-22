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Верещук: В Украине могут ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта

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Такую возможность уже начали обсуждать на межведомственном совещании

Верещук: В Украине могут ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что получение гражданином Украины паспорта России должно рассматриваться как преступление.

Об этом Верещук написала в своем телеграм-канале.

Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании.

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"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть всех нас на передовой? В том числе, за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов.

Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей.

Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено", - написала Верещук.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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