Верещук: В Украине могут ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта
Такую возможность уже начали обсуждать на межведомственном совещании
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Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что получение гражданином Украины паспорта России должно рассматриваться как преступление.
Об этом Верещук написала в своем телеграм-канале.
Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании.
"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть всех нас на передовой? В том числе, за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов.
Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей.
Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено", - написала Верещук.
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