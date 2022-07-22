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За день украинская артиллерия уничтожила четыре российских склада боекомплектов

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Список HIMARS

За день украинская артиллерия уничтожила четыре российских склада боекомплектов

фото з відкритих джерел

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Спикер Одесской ОВА Олег Братчук рассказал, какие враждебные цели за сегодня, 22-го июля, уничтожила украинская артиллерия:

  • БК в Киевском и Ворошиловском районах Донецка;
  • БК в Словяносербском районе Луганской области;
  • база Херсон-Чернобаевка;
  • БК и рембаза в Донецке.

Также добавим, что сегодня официально стало известно о принятии Белым домом еще одного пакета военной помощи для Украины, куда войдут, в частности, и четыре системы HIMARS.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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