За день украинская артиллерия уничтожила четыре российских склада боекомплектов
Список HIMARS
фото з відкритих джерел
Спикер Одесской ОВА Олег Братчук рассказал, какие враждебные цели за сегодня, 22-го июля, уничтожила украинская артиллерия:
- БК в Киевском и Ворошиловском районах Донецка;
- БК в Словяносербском районе Луганской области;
- база Херсон-Чернобаевка;
- БК и рембаза в Донецке.
Также добавим, что сегодня официально стало известно о принятии Белым домом еще одного пакета военной помощи для Украины, куда войдут, в частности, и четыре системы HIMARS.
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Источник:УНІАН
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