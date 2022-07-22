За день украинская артиллерия уничтожила четыре российских склада боекомплектов

Спикер Одесской ОВА Олег Братчук рассказал, какие враждебные цели за сегодня, 22-го июля, уничтожила украинская артиллерия:

БК в Киевском и Ворошиловском районах Донецка;

БК в Словяносербском районе Луганской области;

база Херсон-Чернобаевка;

БК и рембаза в Донецке.

Также добавим, что сегодня официально стало известно о принятии Белым домом еще одного пакета военной помощи для Украины, куда войдут, в частности, и четыре системы HIMARS.