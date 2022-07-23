Зинченко официально в Арсенале, Додо уехал в Серию А. Главные новости за 22 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 22-е июля.

Главный украинский трансфер лета подтвержден официально. Полузащитник/левый защитник Александр Зинченко стал игроком "Арсенала". По данным СМИ, сумма перехода составила 30 миллионов фунтов, при этом еще два миллиона "Ман Сити" может получить в виде бонусов. "Канониры" сообщили, что украинец подписал долгосрочный контракт. Если опять же верить данным инсайдеров, сделка рассчитана на четыре года. Что интересно, трансфер Зинченко вошел в топ-2 самых дорогих переходов с участием украинцев , уступив лишь трансферу Андрея Шевченко в "Челси".

Еще один трансфер, напрямую связан с украинским футболом. Бразильский фулбек Додо таки покидает "Шахтер", подписав пятилетний контракт с "Фиорентиной". Додо - один из немногих легионеров, за которого "горняки" этим летом получат отступные. СМИ сообщают, что "фиалки" согласились заплатить за бразильца 14 с половиной миллионов евро, прописав еще три в виде различных бонусов. Сегодня Додо посетил домашнюю арену "Фиорентины" и был представлен в качестве нового футболиста флорентийской команды.

Донецкий "Шахтер" одним из последних начал свою летнюю программу. В пятницу "оранжево-черные" встретились с "Фортуной Ситтард", что стало их первым летним поединком. Более того, это первая встреча "горняков", когда ими руководил новый наставник - Игор Йовичевич. И дебют у него получился зрелищным. Уже на 15-й минуте украинский клуб горел 0:2, однако сумел не только счет сравнять, но и выйти вперед. Правда преимущество удержать не удалось - 3:3 по итогам встречи. За "Шахтер" забивали Сикан, Степаненко и Очеретько.

Самый яркий футболист "Динамо" U19 Самба Диалло может оказаться во Франции. Сенегальский вингер на данный момент тренируется с клубом "Брест", с которым может в будущем подписать соглашение. Французские СМИ уверяют, что у Самба есть неделя, дабы впечатлить тренерский штаб потенциально нового коллектива. В случае положительного для себя исхода, Диалло готов воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с "Динамо". Его сделка действительна до лета 2026-го года.

Украинский арбитр Екатерина Монзуль продолжила свою работу на женском первенстве Европы. Одна из самых популярных судей Украины получила назначение на матч Швеция - Бельгия, который в пятницу в рамках стадии четвертьфинала. Победа осталась за "скандинавскими женщинами", которые забили победный (и единственный в матче) гол на 90+2 минуте. Это позволило им выйти в полуфинал. Что касается Монзуль, то игра не была сложной для главного судьи - девять фолов за 90 минут на две команды и две показанные желтые карточки. Обе - представителям бельгийской команды. Отметим, что одной из помощниц Монзуль был другой украинский арбитр - Марина Стрелецкая. До этого обе женщины работали на матчах Испания - Финляндия и Австрия - Норвегия.