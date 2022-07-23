Россияне нанесли ракетные удары по нескольким областным центрам

Ранним утром субботы, 23 июля, российские войска нанесли многочисленные ракетные удары по территории Украины.

В Харькове очевидцы сообщают по меньшей мере о трех взрывах. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что ракеты попали в районы недалеко от центра, уже известно об одном пострадавшем человеке. На месте работают спасатели.

Несколько ракет упали в Николаеве около 4:30. Информации о последствиях ударов пока нет.

Около четырех взрывов зафиксировано в Кропивницком. СМИ пишут, что в местах прилета возник пожар. Над городом виднеется дым. Сразу после удара глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Взрывы слышали жители Запорожья, но, как сообщил представитель власти, удар пришелся не по городу, а по Запорожскому району.

Также СМИ пишут о двух взрывах в Кривом Роге, но эта информация нуждается в подтверждении.