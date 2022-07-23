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Россияне нанесли ракетные удары по нескольким областным центрам

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Харьков, Николаев, Кропивницкий и другие под ударом

Россияне нанесли ракетные удары по нескольким областным центрам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранним утром субботы, 23 июля, российские войска нанесли многочисленные ракетные удары по территории Украины.

В Харькове очевидцы сообщают по меньшей мере о трех взрывах. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что ракеты попали в районы недалеко от центра, уже известно об одном пострадавшем человеке. На месте работают спасатели.

Несколько ракет упали в Николаеве около 4:30. Информации о последствиях ударов пока нет.

Около четырех взрывов зафиксировано в Кропивницком. СМИ пишут, что в местах прилета возник пожар. Над городом виднеется дым. Сразу после удара глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Взрывы слышали жители Запорожья, но, как сообщил представитель власти, удар пришелся не по городу, а по Запорожскому району.

Также СМИ пишут о двух взрывах в Кривом Роге, но эта информация нуждается в подтверждении.

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В статье: война с Россией
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