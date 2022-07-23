Россияне нанесли ракетные удары по нескольким областным центрам
Харьков, Николаев, Кропивницкий и другие под ударом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранним утром субботы, 23 июля, российские войска нанесли многочисленные ракетные удары по территории Украины.
В Харькове очевидцы сообщают по меньшей мере о трех взрывах. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что ракеты попали в районы недалеко от центра, уже известно об одном пострадавшем человеке. На месте работают спасатели.
Несколько ракет упали в Николаеве около 4:30. Информации о последствиях ударов пока нет.
Около четырех взрывов зафиксировано в Кропивницком. СМИ пишут, что в местах прилета возник пожар. Над городом виднеется дым. Сразу после удара глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Взрывы слышали жители Запорожья, но, как сообщил представитель власти, удар пришелся не по городу, а по Запорожскому району.
Также СМИ пишут о двух взрывах в Кривом Роге, но эта информация нуждается в подтверждении.
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