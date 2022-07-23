  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Пентагоне подтвердили, что рассматривают предоставление Украине истребителей
В тренде

В Пентагоне подтвердили, что рассматривают предоставление Украине истребителей

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сразу десять шагов вперед для ВВС ВСУ

В Пентагоне подтвердили, что рассматривают предоставление Украине истребителей

фото из свободных источников

Новина українською

В Вашингтоне подтвердили, что рассматривают возможность предоставления Украине истребителей. Такую информацию сообщил в пятницу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Министерство обороны проводит предварительное изучение этой возможности по потенциальному обеспечению украинцев истребителями", - сказал Кирби.

В то же время, по его словам, не ожидается, что это решение будет принято в ближайшее время, поскольку интеграция самолетов, оснащенных современными системами, является сложной задачей и требует времени. В том числе, уточнил Кирби, речь идет о должной подготовке пилотов, персонала, а также обеспечении возможностями обслуживания и ремонта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: США война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт Пентагона

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде