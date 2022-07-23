В Пентагоне подтвердили, что рассматривают предоставление Украине истребителей

В Вашингтоне подтвердили, что рассматривают возможность предоставления Украине истребителей. Такую информацию сообщил в пятницу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Министерство обороны проводит предварительное изучение этой возможности по потенциальному обеспечению украинцев истребителями", - сказал Кирби.

В то же время, по его словам, не ожидается, что это решение будет принято в ближайшее время, поскольку интеграция самолетов, оснащенных современными системами, является сложной задачей и требует времени. В том числе, уточнил Кирби, речь идет о должной подготовке пилотов, персонала, а также обеспечении возможностями обслуживания и ремонта.