Фернандеш: Тен Хаг здорово объясняет свои идеи и требования. Его философия нам уже ясна

Португальский игрок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш охарактеризовал нового тренера клуба Эрика тен Хага.

– Он хочет, чтобы действовали его правила, и многого от нас требует. Ему нужно, чтобы все находились на одной волне. Каждый знает, что мы все должны работать в одном направлении. Если это будет не так, то такого игрока не будет в команде. Это хороший момент, ведь команда должна быть единой, если хочет добиваться успеха.

Тен Хаг привнес дисциплину, но при этом он дает игрокам свободу для принятия самостоятельных решений. Есть его правила, которым мы должны следовать, но Эрик хочет, чтобы более возрастные футболисты брали на себя ответственность. Он строг и суров, но в то же время это приятный парень, с которым легко общаться.

Важно выполнять то, что он требует, потому что он четко дал понять, чего именно хочет от команды. Я хочу следовать этим указаниям, потому что, как я считаю, таким образом мы придем к успеху.

Если все поймут, что мы должны следовать правилам и выполнять требования тренера и команды, если все будут на одной волне, то это принесет команде успех. Думаю, все мы будем счастливы в конце сезона, если сможем выполнить все, чего от нас хочет тен Хаг.

– Команда уже чувствует изменения в стиле игры?

– Думаю, его философия уже ясна. Тен Хаг здорово объясняет свои идеи и требования. Каждый, кто их не выполняет, знает, что будет наказан. Думаю, во многом дело в дисциплине. Нет возможности убежать от нее. Даже если ты не говоришь по-английски, ты понимаешь, в какой футбол он хочет играть. Считаю, это очень важно для нас.

С ним никому ничего не сойдет с рук, и более опытные игроки тоже должны играть свою роль, следя за тем, чтобы все были на одной волне, – сказал Бруну.