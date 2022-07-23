  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Фернандеш: Тен Хаг здорово объясняет свои идеи и требования. Его философия нам уже ясна
В тренде

Фернандеш: Тен Хаг здорово объясняет свои идеи и требования. Его философия нам уже ясна

Общие новости
(1 голосов)

Игрок рад работать с нидерландским коучем

Фернандеш: Тен Хаг здорово объясняет свои идеи и требования. Его философия нам уже ясна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский игрок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш охарактеризовал нового тренера клуба Эрика тен Хага.

– Он хочет, чтобы действовали его правила, и многого от нас требует. Ему нужно, чтобы все находились на одной волне. Каждый знает, что мы все должны работать в одном направлении. Если это будет не так, то такого игрока не будет в команде. Это хороший момент, ведь команда должна быть единой, если хочет добиваться успеха.

Тен Хаг привнес дисциплину, но при этом он дает игрокам свободу для принятия самостоятельных решений. Есть его правила, которым мы должны следовать, но Эрик хочет, чтобы более возрастные футболисты брали на себя ответственность. Он строг и суров, но в то же время это приятный парень, с которым легко общаться.

Важно выполнять то, что он требует, потому что он четко дал понять, чего именно хочет от команды. Я хочу следовать этим указаниям, потому что, как я считаю, таким образом мы придем к успеху.

Если все поймут, что мы должны следовать правилам и выполнять требования тренера и команды, если все будут на одной волне, то это принесет команде успех. Думаю, все мы будем счастливы в конце сезона, если сможем выполнить все, чего от нас хочет тен Хаг.

– Команда уже чувствует изменения в стиле игры?

– Думаю, его философия уже ясна. Тен Хаг здорово объясняет свои идеи и требования. Каждый, кто их не выполняет, знает, что будет наказан. Думаю, во многом дело в дисциплине. Нет возможности убежать от нее. Даже если ты не говоришь по-английски, ты понимаешь, в какой футбол он хочет играть. Считаю, это очень важно для нас.

С ним никому ничего не сойдет с рук, и более опытные игроки тоже должны играть свою роль, следя за тем, чтобы все были на одной волне, – сказал Бруну.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде