Россияне выпустили 13 высокоточных ракет по Кировоградской области. Есть погибшие и раненые
Пострадало много инфраструктуры
Суспільне/Автор невідомий
Российские войска утром 23 июля атаковали Кировоградскую область сразу 13 высокоточными ракетами. Об этом сообщает глава тамошней ОВА Андрей Райкович:
“Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3).
Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".
Есть погибшие и раненые.
На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.
В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают", - говорится в сообщении Райковича.
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