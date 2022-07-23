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Россияне выпустили 13 высокоточных ракет по Кировоградской области. Есть погибшие и раненые

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Пострадало много инфраструктуры

Россияне выпустили 13 высокоточных ракет по Кировоградской области. Есть погибшие и раненые

Суспільне/Автор невідомий

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Российские войска утром 23 июля атаковали Кировоградскую область сразу 13 высокоточными ракетами. Об этом сообщает глава тамошней ОВА Андрей Райкович:

“Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3).

Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

Есть погибшие и раненые.

На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

В настоящее время без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают", - говорится в сообщении Райковича.

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В статье: война с Россией
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