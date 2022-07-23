Еще 240 уничтоженных россиян и 17 единиц автомобильной техники. Генштаб обновил данные потерь захватчиков

Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные потерь российской армии на захватнической войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано 240 оккупантов. Также были уничтожены 34 единицы техники, среди которых половина – это автомобильная техника.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава – 39240 (+240 за минувшие сутки);

танков ‒ 1708 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3929 (+9) ед,

артиллерийских систем – 864 (+1) ед,

РСЗО - 253 (+2) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,

специальная техника – 72 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях. Точность подсчетов может осложняться интенсивностью ведения боевых действий.