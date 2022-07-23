Линии поставок оккупантов на Херсонщине достаточно уязвимы, - Британская разведка

Украинские войска продолжают контрнаступление против россиян в Херсонской области, оккупанты отвечают интенсивными артиллерийскими ударами вдоль реки Ингулец. Об этом сообщает военная разведка Великобритании.

"Вероятно, россия пытается замедлить украинскую атаку артиллерийским огнем вдоль природного барьера реки Ингулец, притоки Днепра.

В то же время линии поставок оккупантов на Херсонщине пока достаточно уязвимы. В дополнение, украинские удары повлекли за собой повреждение ключевого Антоновского моста, хотя россия провела временный ремонт.

В случае невозможности использования Антоновского моста и отсутствия альтернативной переправы через Днепр, российские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны. Такая ситуация будет серьезной военной и политической неудачей россии", - говорится в отчете ведомства.