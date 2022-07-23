Россияне снова атаковали Николаев ракетами ПВО С-300

Утром 23 июля в 4.20 Николаев был атакован российскими войсками. Глава тамошней ОВА Виталий Ким сообщил, что в областной центр прилетело шесть ракет С-300:

“В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших”, - говорится в сообщении Кима.

Отметим, что 9 июля российские оккупанты тоже обстреляли Николаев ракетами С-300. Такие ракеты предназначены для комплекса противовоздушной обороны и не применяются для поражения наземных объектов, однако захватчики могли переквалифицировать систему из-за отсутствия атакующих снарядов.