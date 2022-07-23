Несмотря на соглашение. Россияне Калибрами обстреляли порт Одессы
С несколькими ракетами справилась ПВО
Суспільне/Автор невідомий
Россияне с утра 24 июля атаковали ракетами Одессу. Об этом сообщает Суспільне.
В оперативном командовании "Південь" проинформировали, что город был атакован четырьмя ракетами типа "Калибр". Две из них сбиты силами ПВО, еще две попали в объект инфраструктуры порта.
Один из совладельцев одесского морского порта "Південний" Андрей Ставницер в фейсбуке сообщил, что целью атаки оказался морпорт. Очевидцы сообщают, что в порту начался пожар.
Отметим, что
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