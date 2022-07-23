Несмотря на соглашение. Россияне Калибрами обстреляли порт Одессы

Россияне с утра 24 июля атаковали ракетами Одессу. Об этом сообщает Суспільне.

В оперативном командовании "Південь" проинформировали, что город был атакован четырьмя ракетами типа "Калибр". Две из них сбиты силами ПВО, еще две попали в объект инфраструктуры порта.

Один из совладельцев одесского морского порта "Південний" Андрей Ставницер в фейсбуке сообщил, что целью атаки оказался морпорт. Очевидцы сообщают, что в порту начался пожар.