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Несмотря на соглашение. Россияне Калибрами обстреляли порт Одессы

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С несколькими ракетами справилась ПВО

Несмотря на соглашение. Россияне Калибрами обстреляли порт Одессы

Суспільне/Автор невідомий

UA-Футбол
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Россияне с утра 24 июля атаковали ракетами Одессу. Об этом сообщает Суспільне.

В оперативном командовании "Південь" проинформировали, что город был атакован четырьмя ракетами типа "Калибр". Две из них сбиты силами ПВО, еще две попали в объект инфраструктуры порта.

Один из совладельцев одесского морского порта "Південний" Андрей Ставницер в фейсбуке сообщил, что целью атаки оказался морпорт. Очевидцы сообщают, что в порту начался пожар.

Отметим, что Украина подписала документ с Турцией о безопасном вывозе зерна с территории Украины, в том числе Одессы. В нем отмечалось, что не должны быть обстреляны порты, в которых хранится зерно.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Суспільне

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