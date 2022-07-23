Премьер-министр Венгрии: Пора прекратить вооружать Украину. Необходимы мирные переговоры
Стандартная российская калька
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно переставать давать оружие Украине:
“Время прекратить вооружать Украину. Украина не выигрывает войну просто потому, что у российской армии асимметричное преимущество
Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении доброго предложения… вместо победы в войне
Мы сидим в машине, у которой проколото все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть”, - заявил Орбан.
Также венгерский высокопоставленный чиновник отметил, что люди в Европейском союзе обнищали из-за наложенных на Россию санкций, а сами санкции не имели нужного результата.
Популярное сейчас
- Несмотря на соглашение. Россияне Калибрами обстреляли порт Одессы
- Переход Зинченко в Арсенал - идеальный трансфер для всех сторон
- Гвардиола: Мы скучаем, потому что Стерлинга, Жезуса и Зинченко любили в команде
- Зеленский: Даже рыбы и рапаны имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО