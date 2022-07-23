Премьер-министр Венгрии: Пора прекратить вооружать Украину. Необходимы мирные переговоры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно переставать давать оружие Украине:

“Время прекратить вооружать Украину. Украина не выигрывает войну просто потому, что у российской армии асимметричное преимущество

Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении доброго предложения… вместо победы в войне

Мы сидим в машине, у которой проколото все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть”, - заявил Орбан.