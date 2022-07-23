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Премьер-министр Венгрии: Пора прекратить вооружать Украину. Необходимы мирные переговоры

Общие новости
(1 голосов)

Стандартная российская калька

Премьер-министр Венгрии: Пора прекратить вооружать Украину. Необходимы мирные переговоры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно переставать давать оружие Украине:

“Время прекратить вооружать Украину. Украина не выигрывает войну просто потому, что у российской армии асимметричное преимущество

Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении доброго предложения… вместо победы в войне

Мы сидим в машине, у которой проколото все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть”, - заявил Орбан.

Также венгерский высокопоставленный чиновник отметил, что люди в Европейском союзе обнищали из-за наложенных на Россию санкций, а сами санкции не имели нужного результата.

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В статье: война с Россией Виктор Орбан
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Источник:
Reuters

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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
23.07.2022 в 15:52
Пусть валят за Урал и переговорим
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