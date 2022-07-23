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Подоляк: Когда Антоновский мост падет, тогда армия рф покажет снова "жест доброй воли"

Общие новости
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Увеличение нашей дальнобойной артиллерии ускорит уход россиян из Украины

Подоляк: Когда Антоновский мост падет, тогда армия рф покажет снова "жест доброй воли"

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу деоккупации Херсонской области.

"Когда Антоновский мост перестанет функционировать, тогда российская армия покажет снова "жест доброй воли" и выйдет из Херсона.

В настоящее время количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз, как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами.

Это существенно изменяет картину происходящего на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, то россия скорее покинет нашу территорию", - сказал Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
DW

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