Подоляк: Когда Антоновский мост падет, тогда армия рф покажет снова "жест доброй воли"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу деоккупации Херсонской области.

"Когда Антоновский мост перестанет функционировать, тогда российская армия покажет снова "жест доброй воли" и выйдет из Херсона.

В настоящее время количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз, как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами.

Это существенно изменяет картину происходящего на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, то россия скорее покинет нашу территорию", - сказал Подоляк.