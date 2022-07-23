Подоляк: Когда Антоновский мост падет, тогда армия рф покажет снова "жест доброй воли"
Увеличение нашей дальнобойной артиллерии ускорит уход россиян из Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу деоккупации Херсонской области.
"Когда Антоновский мост перестанет функционировать, тогда российская армия покажет снова "жест доброй воли" и выйдет из Херсона.
В настоящее время количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз, как только начали работать HIMARS, которые могут уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами.
Это существенно изменяет картину происходящего на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, то россия скорее покинет нашу территорию", - сказал Подоляк.
Популярное сейчас
- Несмотря на соглашение. Россияне Калибрами обстреляли порт Одессы
- Гвардиола: Мы скучаем, потому что Стерлинга, Жезуса и Зинченко любили в команде
- Россияне выпустили 13 высокоточных ракет по Кировоградской области. Есть погибшие и раненые
- Зеленский: Даже рыбы и рапаны имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице