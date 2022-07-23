ВСУ одной атакой уничтожили 50 российских солдат в оккупированном Лисичанске
Точная артиллерия
Телеграм Сергія Гайдая
Вооруженные Силы Украины уничтожили около полусотни российских солдат во временно оккупированном Лисичанске. Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Оккупанты проводили совещание в одном из здания суда. Гайдай говорит, что это был военный штаб 6 полка второго армейского корпуса.
“Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару.
Лисичанск – это Украина!”, - подытожил Гайдай.
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Источник:Телеграм Сергія Гайдая
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