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ВСУ одной атакой уничтожили 50 российских солдат в оккупированном Лисичанске

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Точная артиллерия

ВСУ одной атакой уничтожили 50 российских солдат в оккупированном Лисичанске

Телеграм Сергія Гайдая

Новина українською

Вооруженные Силы Украины уничтожили около полусотни российских солдат во временно оккупированном Лисичанске. Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Оккупанты проводили совещание в одном из здания суда. Гайдай говорит, что это был военный штаб 6 полка второго армейского корпуса.

“Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару.

Лисичанск – это Украина!”, - подытожил Гайдай.

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В статье: война с Россией ВСУ Сергей Гайдай
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