ВСУ одной атакой уничтожили 50 российских солдат в оккупированном Лисичанске

Вооруженные Силы Украины уничтожили около полусотни российских солдат во временно оккупированном Лисичанске. Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Оккупанты проводили совещание в одном из здания суда. Гайдай говорит, что это был военный штаб 6 полка второго армейского корпуса.