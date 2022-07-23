Борис Джонсон потренировался вместе с украинскими военными на полигоне в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинских военных, которые на Туманном Альбионе проводят военные учения.

Он пообщался вместе с солдатами, потренировался в бросании гранаты, примерил противотанковый комплекс NLAW и пожелал украинским военным победам.

Также Джонсон опубликовал ролик, на котором изображены его моменты во время пребывания на британской обучающей базе: