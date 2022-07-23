Борис Джонсон потренировался вместе с украинскими военными на полигоне в Великобритании
Заявил, что поддержка Украины будет и в дальнейшем
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил украинских военных, которые на Туманном Альбионе проводят военные учения.
Он пообщался вместе с солдатами, потренировался в бросании гранаты, примерил противотанковый комплекс NLAW и пожелал украинским военным победам.
Также Джонсон опубликовал ролик, на котором изображены его моменты во время пребывания на британской обучающей базе:
“На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию”, - говорится в сообщении политика.
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