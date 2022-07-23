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Зеленский проводит встречу с делегацией Конгресса США

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В Киеве

Зеленский проводит встречу с делегацией Конгресса США

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Киеве встречается с делегацией Палаты представителей Конгресса США.

"Благодарен за последний объявленный пакет безопасности поддержки. Особенно – за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа", - прокомментировал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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