Зеленский проводит встречу с делегацией Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Киеве встречается с делегацией Палаты представителей Конгресса США.

"Благодарен за последний объявленный пакет безопасности поддержки. Особенно – за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа", - прокомментировал Зеленский.