"Решительное осуждение". В ЕС и ООН прокомментировали удар рф по порту в Одессе
Удар через день после подписания соглашений "особенно осуждается"
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш высказал осуждение на счет
"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобальной продовольственной кризиса и облегчения страданий миллионов людей по всему миру", - заявил пресс-секретарь генсека ООН.
Также "решительное осуждение" действий России выразил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель.
"ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы. Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно осуждается и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение россией международного права и обязательств", - написал Жозеп Боррель в своем твиттере.
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