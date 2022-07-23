"Решительное осуждение". В ЕС и ООН прокомментировали удар рф по порту в Одессе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш высказал осуждение на счет ракетных обстрелов россиян по порту с зерном в Одессе.

"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобальной продовольственной кризиса и облегчения страданий миллионов людей по всему миру", - заявил пресс-секретарь генсека ООН.

Также "решительное осуждение" действий России выразил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель.