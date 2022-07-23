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"Решительное осуждение". В ЕС и ООН прокомментировали удар рф по порту в Одессе

Общие новости
(1 голосов)

Удар через день после подписания соглашений "особенно осуждается"

"Решительное осуждение". В ЕС и ООН прокомментировали удар рф по порту в Одессе

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш высказал осуждение на счет ракетных обстрелов россиян по порту с зерном в Одессе.

"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобальной продовольственной кризиса и облегчения страданий миллионов людей по всему миру", - заявил пресс-секретарь генсека ООН.

Также "решительное осуждение" действий России выразил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы. Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно осуждается и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение россией международного права и обязательств", - написал Жозеп Боррель в своем твиттере.

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В статье: война с Россией Жозеп Боррель
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Источник:
United Nations

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkiv)
23.07.2022 в 18:55
Як же "довго" росіянці дотримувалися власних зобовязань - аж цілу добу.І цим ще раз довели, що з ними не можна мати ніяких справ.ВЗАГАЛІ НІЯКИХ.Тільки чоботами по пикам.Тільки так вони розуміють.
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Lazio1900
23.07.2022 в 17:16
Мрази продажные
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