В Запорожской области россияне похитили 415 людей
Более 170 человек продолжают находиться в заложниках
Фото: censor.net
В Запорожской областной военной администрации сообщают, что на временно оккупированных территориях продолжают похищать людей.
Для поиска и исследования ситуаций еще в марте была создана областная комиссия, которая собирает информацию о таких случаях. Известно о 415 случаях похищения, более 170 человек продолжают находиться в заложниках.
В то же время председатель областной ОВА Александр Старух отметил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток. Тех, кого россияне забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.
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Источник:Запорізька ОВА
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