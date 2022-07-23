В Запорожской области россияне похитили 415 людей

В Запорожской областной военной администрации сообщают, что на временно оккупированных территориях продолжают похищать людей.

Для поиска и исследования ситуаций еще в марте была создана областная комиссия, которая собирает информацию о таких случаях. Известно о 415 случаях похищения, более 170 человек продолжают находиться в заложниках.

В то же время председатель областной ОВА Александр Старух отметил, что похищенным считается тот человек, который находится в плену более трех суток. Тех, кого россияне забирают на 1-2 дня с целью получить деньги на выкуп, гораздо больше.