россияне разбили Лисичанск на секторы фильтрации

Глава городской военной администрации Лисичанская Валерия Шибико рассказал о ситуации в городе по состоянию на 23 июля.

В настоящее время в городе остаются 10-12 тысяч человек. В Лисичанске полностью отсутствуют централизованные коммуникации, российские оккупанты обещают восстановить электроподстанцию, которую же сами и разрушили.

Базовые гуманитарные нужды жители города удовлетворяют в Старобельске. Так же в Старобельске массово продаются вещи, украденные из жилищ мирных жителей Лисичанска и Северодонецка.

Город Лисичанск разбит на сектора фильтрации, передвижение между которыми невозможно для местного населения. А в оставленных домах и квартирах лисичан живут россияне и их подопечные из так называемых "лднр".