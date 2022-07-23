россияне разбили Лисичанск на секторы фильтрации
В городе остаются 10-12 тысяч человек
Генштаб ЗСУ
Глава городской военной администрации Лисичанская Валерия Шибико рассказал о ситуации в городе по состоянию на 23 июля.
В настоящее время в городе остаются 10-12 тысяч человек. В Лисичанске полностью отсутствуют централизованные коммуникации, российские оккупанты обещают восстановить электроподстанцию, которую же сами и разрушили.
Базовые гуманитарные нужды жители города удовлетворяют в Старобельске. Так же в Старобельске массово продаются вещи, украденные из жилищ мирных жителей Лисичанска и Северодонецка.
Город Лисичанск разбит на сектора фильтрации, передвижение между которыми невозможно для местного населения. А в оставленных домах и квартирах лисичан живут россияне и их подопечные из так называемых "лднр".
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