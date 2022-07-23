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россияне разбили Лисичанск на секторы фильтрации

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В городе остаются 10-12 тысяч человек

россияне разбили Лисичанск на секторы фильтрации

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Глава городской военной администрации Лисичанская Валерия Шибико рассказал о ситуации в городе по состоянию на 23 июля.

В настоящее время в городе остаются 10-12 тысяч человек. В Лисичанске полностью отсутствуют централизованные коммуникации, российские оккупанты обещают восстановить электроподстанцию, которую же сами и разрушили.

Базовые гуманитарные нужды жители города удовлетворяют в Старобельске. Так же в Старобельске массово продаются вещи, украденные из жилищ мирных жителей Лисичанска и Северодонецка.

Город Лисичанск разбит на сектора фильтрации, передвижение между которыми невозможно для местного населения. А в оставленных домах и квартирах лисичан живут россияне и их подопечные из так называемых "лднр".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергій Гайдай

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