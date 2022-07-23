Зеленский: Говорим о восстановлении Украины сейчас, чтобы в первый день мира уже чувствовать его полноценно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не сможет сломить Украину и не остановит жизнь в стране, и что важно уже сейчас думать о восстановлении инфраструктуры и других сфер государства.

"Война не сломила Украину и не сломит, не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит, точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в наше прекрасное мирное и крепкое государство.

Для чего мы говорим о восстановлении сейчас, когда война еще не завершилась? Чтобы в первый день мира уже чувствовать его полноценно, чтобы уже было системное восстановление всего, что разрушила армия россии, чтобы уже были гарантии безопасности для наших людей, чтобы люди уже знали , куда и как они могут вернуться, если они уехали за границу, спасаясь от боевых действий.

Говорить о восстановлении Украины нужно также для того, чтобы после восстановления мира медицинская система восстановила свой мощный потенциал, чтобы у родителей не осталось никаких вопросов без ответов на образование для детей, чтобы люди точно знали, что для них есть рабочие места в Украине, есть выбор, как проявить себя, и чтобы все ветераны, мужчины и женщины, которые прошли ад боев, реально чувствовали благодарность нашего государства", - сказал Зеленский на открытии Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве.