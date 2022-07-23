Зеленский: Говорим о восстановлении Украины сейчас, чтобы в первый день мира уже чувствовать его полноценно
Война не сломит нас
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не сможет сломить Украину и не остановит жизнь в стране, и что важно уже сейчас думать о восстановлении инфраструктуры и других сфер государства.
"Война не сломила Украину и не сломит, не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит, точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в наше прекрасное мирное и крепкое государство.
Для чего мы говорим о восстановлении сейчас, когда война еще не завершилась? Чтобы в первый день мира уже чувствовать его полноценно, чтобы уже было системное восстановление всего, что разрушила армия россии, чтобы уже были гарантии безопасности для наших людей, чтобы люди уже знали , куда и как они могут вернуться, если они уехали за границу, спасаясь от боевых действий.
Говорить о восстановлении Украины нужно также для того, чтобы после восстановления мира медицинская система восстановила свой мощный потенциал, чтобы у родителей не осталось никаких вопросов без ответов на образование для детей, чтобы люди точно знали, что для них есть рабочие места в Украине, есть выбор, как проявить себя, и чтобы все ветераны, мужчины и женщины, которые прошли ад боев, реально чувствовали благодарность нашего государства", - сказал Зеленский на открытии Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве.
Популярное сейчас
- СМИ: Клуб Серии А оформил аренду Коваленко с обязательным правом выкупа
- Зарю покинут капитан команды и еще шесть игроков
- Жозе Боту: Если бы не война в Украине, за Додо нужно было бы заплатить гораздо больше, чем 30 миллионов евро
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО
Новости по теме
- 22:41 Украинские Зеленский о зерновых соглашениях: Для всех понятно, что со стороны россии могут быть провокации
- 21:10 Украинские "Это какой-то розыгрыш?" Корбан просит Зеленского решить "недоразумение" с гражданством
- 15:48 Украинские СМИ пишут, что Зеленский лишил Коломойского гражданства. Корбана не пускают в Украину