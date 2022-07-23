В результате российского обстрела по Одессе есть раненые

Глава Одесской ОВА рассказал о последствиях утреннего ракетного российского удара по порту с зерном в Одессе.

"К сожалению, ранены, повреждена инфраструктура порта. После этого удара весь мир должен увидеть, что такое россия. Это страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чем, а все соглашения с ней не стоят бумаги, на которой они написаны.

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