СБУ задержала в Киеве хакера, похищавшего базы данных украинских банков
И продавал на россию
СБУ
Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве сотрудники кибердепартамента СБУ задержали хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.
Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам.
Эти сведения хакер "сливал" в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории россии представители российских спецслужб.
Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с поличным.
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