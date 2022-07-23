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СБУ задержала в Киеве хакера, похищавшего базы данных украинских банков

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СБУ задержала в Киеве хакера, похищавшего базы данных украинских банков

СБУ

Новина українською

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве сотрудники кибердепартамента СБУ задержали хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.

Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам.

Эти сведения хакер "сливал" в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории россии представители российских спецслужб.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с поличным.

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В статье: СБУ война с Россией
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Источник:
СБУ

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