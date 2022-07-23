МИД Украины в ответ Орбана: Мир в Европе не возобновить, пока путин не разрушит европейский порядок
рф бьет по Украине ракетами, а по Европе ценами на газ
Фото: Газета.УА/автор невідомий
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на
"Санкции не повредили россии" – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы сумасшедшие ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - подчеркнул Олег Николенко.
Также Николенко отметил, что экономические проблемы в Европе начались не из-за санкций против рф, а из-за гибридной войны, которую ведет россия.
"рф наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе - заоблачными ценами на газ. Это все - элементы одного российского плана, цель которого - подорвать мир и благосостояние в европейских странах. Закрывая глаза на преступления россии в Украине, мир в Европе не возобновить. путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Напрасно надеяться, что уступки или задобрение будут побуждать Кремль поумерить свои агрессивные аппетиты. Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом.
Вместе мы обязательно победим россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество", - подытожил Николенко.
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