МИД Украины в ответ Орбана: Мир в Европе не возобновить, пока путин не разрушит европейский порядок

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций ЕС против рф и мирных переговоров с россией.

"Санкции не повредили россии" – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы сумасшедшие ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - подчеркнул Олег Николенко.

Также Николенко отметил, что экономические проблемы в Европе начались не из-за санкций против рф, а из-за гибридной войны, которую ведет россия.