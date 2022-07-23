россияне обстреляли спальный район Николаева

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что российские оккупанты обстреляли Николаев.

россияне нанесли ракетные удары по одному из спальных районов города, где всегда много людей.

"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!

На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых.

Страна-террорист намеренно, беспринципно уничтожает украинский народ! Они еще раз доказали, что для них нет никаких моральных ценностей и они целенаправленно бьют по мирным жителям, чтобы нас запугать и посеять панику", - рассказала Замазеева.