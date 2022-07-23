В результате российского обстрела на Сумщине погиб фермер
Поврежден дом и уничтожены два трактора
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что сегодня россияне обстреляли деревню в Сумской области.
В результате обстрела на собственном дворе погиб 71-летний местный фермер. Повреждены домовладение и два трактора.
По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории рф 23 июля 2022 около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли с. Рыжевка Сумского района.
"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем материалы уголовных производств будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Сумской области", - заявили в Офисе генпрокурора.
Популярное сейчас
- Днепр-1 хочет осуществить трансфер экс-игрока Зари, играющего в Хорватии
- Переход Зинченко в Арсенал - идеальный трансфер для всех сторон
- Россияне выпустили 13 высокоточных ракет по Кировоградской области. Есть погибшие и раненые
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице