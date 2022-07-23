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В результате российского обстрела на Сумщине погиб фермер

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Поврежден дом и уничтожены два трактора

В результате российского обстрела на Сумщине погиб фермер

Новина українською

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что сегодня россияне обстреляли деревню в Сумской области.

В результате обстрела на собственном дворе погиб 71-летний местный фермер. Повреждены домовладение и два трактора.

По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории рф 23 июля 2022 около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли с. Рыжевка Сумского района.

"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем материалы уголовных производств будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Сумской области", - заявили в Офисе генпрокурора.

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В статье: война с Россией
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