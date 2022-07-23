В результате российского обстрела на Сумщине погиб фермер

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что сегодня россияне обстреляли деревню в Сумской области.

В результате обстрела на собственном дворе погиб 71-летний местный фермер. Повреждены домовладение и два трактора.

По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории рф 23 июля 2022 около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли с. Рыжевка Сумского района.