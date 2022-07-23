Глава МИД Великобритании: С каждой российской ракетой мы будем предоставлять больше помощи
Агрессор должен проиграть, а россияне должны быть вытеснены с украинской земли
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры Лиз Трасс заявила, что после каждого ракетного российского удара по украинским городам, Великобритания будет оказывать Украине больше и больше помощи.
"Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно поэтому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, попадающей в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, страдающим, мы будем предоставлять больше.
То, что путин пытается уничтожить Украину – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна победить", – сказала глава британского МИД.
Также Лиз Трасс рассказала, что Великобритания оказывает разнообразную военную помощь для Украины, которая включает в себя разную технику - от боевых машин до беспилотников, подготовку украинских бойцов и санкции против россии.
"Эти действия преследуют одну цель: усилить президента Зеленского. Мы знаем, что Украина может выиграть войну при поддержке свободного мира.
Мы не можем разрешить подобную агрессию в будущем. Именно на это и будет направлена работа Великобритании. Именно поэтому Великобритания работает с партнерами, чтобы оказать помощь с восстановлением Украины... Агрессор должен проиграть, и поэтому мы помогаем украинским людям вытеснить россиян со своей земли", – рассказала Трасс, обращаясь к участникам второго саммита первых леди и джентльменов.
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