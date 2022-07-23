Глава МИД Великобритании: С каждой российской ракетой мы будем предоставлять больше помощи

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры Лиз Трасс заявила, что после каждого ракетного российского удара по украинским городам, Великобритания будет оказывать Украине больше и больше помощи.

"Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно поэтому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, попадающей в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, страдающим, мы будем предоставлять больше. То, что путин пытается уничтожить Украину – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна победить", – сказала глава британского МИД.

Также Лиз Трасс рассказала, что Великобритания оказывает разнообразную военную помощь для Украины, которая включает в себя разную технику - от боевых машин до беспилотников, подготовку украинских бойцов и санкции против россии.