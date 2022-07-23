россияне переименовали Северодонецк "в честь" умершего оккупанта
Город всегда был, и будет украинским
В СМИ появилось видео, на котором российский пропагандист рассказывает о том, что оккупанты переименовали город Северодонецк.
россияне сменили название Украинского города "в честь" умершего орка по кличке "слон" - "Северослонецк".
Северодонецк всегда был и будет украинским, и ВСУ это обеспечат!
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Комментарии (2)
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Динамист (Киев)
23.07.2022 в 22:27
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.07.2022 в 22:15
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