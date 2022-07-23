россияне переименовали Северодонецк "в честь" умершего оккупанта

В СМИ появилось видео, на котором российский пропагандист рассказывает о том, что оккупанты переименовали город Северодонецк.

россияне сменили название Украинского города "в честь" умершего орка по кличке "слон" - "Северослонецк".

Северодонецк всегда был и будет украинским, и ВСУ это обеспечат!