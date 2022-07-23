В результате утреннего удара россиян по Кропивницкому ранения получили 19 человек

Глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович доложил о ситуации после раннего ракетного обстрела россиян.

Сегодня утром российские оккупанты выпустили по Кировоградщине 13 крылатых ракет. В результате были попадания в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

По состоянию на вечер 23 июля, 19 человек получили ранения. Как заверил Райкович, все получили квалифицированную медицинскую помощь – жизни людей ничего не угрожает.