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В результате утреннего удара россиян по Кропивницкому ранения получили 19 человек

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Жизни людей ничего не угрожает

В результате утреннего удара россиян по Кропивницкому ранения получили 19 человек

Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович доложил о ситуации после раннего ракетного обстрела россиян.

Сегодня утром российские оккупанты выпустили по Кировоградщине 13 крылатых ракет. В результате были попадания в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

По состоянию на вечер 23 июля, 19 человек получили ранения. Как заверил Райкович, все получили квалифицированную медицинскую помощь – жизни людей ничего не угрожает.

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В статье: война с Россией
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