В результате утреннего удара россиян по Кропивницкому ранения получили 19 человек
Жизни людей ничего не угрожает
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович доложил о ситуации после раннего ракетного обстрела россиян.
Сегодня утром российские оккупанты выпустили по Кировоградщине 13 крылатых ракет. В результате были попадания в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".
По состоянию на вечер 23 июля, 19 человек получили ранения. Как заверил Райкович, все получили квалифицированную медицинскую помощь – жизни людей ничего не угрожает.
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