В результате российского обстрела Николаева повреждены многоэтажки и частные дома

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о последствиях ракетных обстрелов.

российские оккупанты около 18:00 обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева.

"Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС.

Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток. В настоящее время собираем более подробную информацию о разрушениях и пострадавших", - написал Сенкевич.