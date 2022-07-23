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В результате российского обстрела Николаева повреждены многоэтажки и частные дома

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Число раненых увеличилось до двух человек

В результате российского обстрела Николаева повреждены многоэтажки и частные дома

ДСНС

Новина українською

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о последствиях ракетных обстрелов.

российские оккупанты около 18:00 обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева.

"Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС.

Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток. В настоящее время собираем более подробную информацию о разрушениях и пострадавших", - написал Сенкевич.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сєнкевич Online

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