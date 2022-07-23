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Известно, сколько складов боекомплектов россиян уничтожила украинская артиллерия за сутки

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(2 голосов)

Работают HIMARS и не только

Известно, сколько складов боекомплектов россиян уничтожила украинская артиллерия за сутки

Скриншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, сколько складов боекомплектов россиян уничтожено украинской артиллерией в сутки. По словам Братчука, таких целей поражено пять.

  • База и БК в Кадиевке Луганской области;
  • БК в Донецке;
  • БК в Макеевке Донецкой области;
  • База в Таврическом на Херсонщине;
  • БК и база в Горловке Донецкой области.

Напомним, что Украина ожидает еще одну партию систем HIMARS и ракет к ним.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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