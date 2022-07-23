Известно, сколько складов боекомплектов россиян уничтожила украинская артиллерия за сутки

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, сколько складов боекомплектов россиян уничтожено украинской артиллерией в сутки. По словам Братчука, таких целей поражено пять.

База и БК в Кадиевке Луганской области;

БК в Донецке;

БК в Макеевке Донецкой области;

База в Таврическом на Херсонщине;

БК и база в Горловке Донецкой области.

Напомним, что Украина ожидает еще одну партию систем HIMARS и ракет к ним.