Известно, сколько складов боекомплектов россиян уничтожила украинская артиллерия за сутки
Работают HIMARS и не только
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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, сколько складов боекомплектов россиян уничтожено украинской артиллерией в сутки. По словам Братчука, таких целей поражено пять.
- База и БК в Кадиевке Луганской области;
- БК в Донецке;
- БК в Макеевке Донецкой области;
- База в Таврическом на Херсонщине;
- БК и база в Горловке Донецкой области.
Напомним, что Украина ожидает еще одну партию систем HIMARS и ракет к ним.
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Источник:МЕТА
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