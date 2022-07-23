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Зеленский: российские "Калибры" уничтожили саму возможность для каких-то договоренностей

Общие новости
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Заявление президента по итогам 23-го июля

Зеленский: российские "Калибры" уничтожили саму возможность для каких-то договоренностей

Фото - ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 150-го дня полномасштабной войны россии против Украины.

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой россии.

Если кто-то в мире раньше мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений.

И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот русский удар. Оккупантам уже никого не обмануть", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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