Дебют Зинченко, новый клуб Ракицкого, заявление Неймара. Главные новости за 23 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 23 июля

Лишь день прошел после официального заключения контракта с канонирами, а Александр уже сыграл за свою новую команду. Пусть пока и в товарищеском матче. Украинец вышел в основе на игру против "Челси" и отыграл первый тайм на позиции левого защитника. Получилось очень неплохо – "Арсенал" не пропустил и забил дважды. В перерыве Артета заменил новичка, а его партнеры довели дело до разгрома – 4:0 в итоге. К слову, Зинченко играл и дальше будет играть под 35-м номером.

По крайней мере, в этом году. Ярослав, сразу после начала войны покинувший "Зенит", решил все же продолжить карьеру в Турции. Защитник, которого активно отправляли в "Шахтер", подписал контракт с "Адана Демирспор" по схеме 1+1. Добавим, что в прошлом сезоне новый клуб Ракицкого занял девятое место, в его составе выступает бывший динамовец Юнес Беланда.

Луганская команда сыграла очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником стал лидер текущего чемпионата Польши (правда, сыграно всего два тура). Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте с пенальти, но Назарина довольно быстро выровнял положение, а перед перерывом Чурко вывел луганчан вперед. Во втором тайме "Висла" сравняла, однако точный удар Нагорного принес "Заре" уже третью победу этим летом.

Боссы "Специи" все же решили снова пригласить Виктора в команду. Как сообщают местные СМИ, "Специя" в ближайшее время арендует Коваленко с возможностью выкупа за 2 млн евро. Эта опция активируется, если украинский хавбек сыграет хотя бы в 65% матчей клуба в течение сезона. Ожидается, что о переходе из "Аталанты" будет объявлено уже на следующей неделе.

Авторитетная французская газета L`Equipe сообщает, что "Баварии" удалось убедить "Ренн" продать своего 17-летнего форварда Матиса Теля. Мюнхенцы трижды делали предложения, начиная с 17 млн ​​евро, наконец четвертое – в размере 30 млн – увенчалась успехом. Тель сыграл всего семь матчей в высшем дивизионе и не забил ни одного гола, но считается большим талантом. Он стал чемпионом Европы со сборной Франции в возрасте до 17 лет.

По крайней мере, на словах. В последнем интервью его откровенно спросили, не хочет ли он покинуть Париж. Но самый дорогой футболист планеты заявил, что у него многолетний контракт с клубом и он стремится и дальше играть за ПСЖ. А еще Неймар подчеркнул, что его не волнуют критики, он такой, какой есть и просто счастлив. Можно только порадоваться за парня.