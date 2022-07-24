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Дебют Зинченко, новый клуб Ракицкого, заявление Неймара. Главные новости за 23 июля

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А также будущее Коваленко, победа Зари и инвестиция в будущее Баварии

Дебют Зинченко, новый клуб Ракицкого, заявление Неймара. Главные новости за 23 июля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 23 июля

Зинченко дебютировал за Арсенал

Лишь день прошел после официального заключения контракта с канонирами, а Александр уже сыграл за свою новую команду. Пусть пока и в товарищеском матче. Украинец вышел в основе на игру против "Челси" и отыграл первый тайм на позиции левого защитника. Получилось очень неплохо – "Арсенал" не пропустил и забил дважды. В перерыве Артета заменил новичка, а его партнеры довели дело до разгрома – 4:0 в итоге. К слову, Зинченко играл и дальше будет играть под 35-м номером.

Ракицкого в Шахтере не будет

По крайней мере, в этом году. Ярослав, сразу после начала войны покинувший "Зенит", решил все же продолжить карьеру в Турции. Защитник, которого активно отправляли в "Шахтер", подписал контракт с "Адана Демирспор" по схеме 1+1. Добавим, что в прошлом сезоне новый клуб Ракицкого занял девятое место, в его составе выступает бывший динамовец Юнес Беланда.

Заря победила Вислу

Луганская команда сыграла очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником стал лидер текущего чемпионата Польши (правда, сыграно всего два тура). Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте с пенальти, но Назарина довольно быстро выровнял положение, а перед перерывом Чурко вывел луганчан вперед. Во втором тайме "Висла" сравняла, однако точный удар Нагорного принес "Заре" уже третью победу этим летом.

Коваленко останется в Италии

Боссы "Специи" все же решили снова пригласить Виктора в команду. Как сообщают местные СМИ, "Специя" в ближайшее время арендует Коваленко с возможностью выкупа за 2 млн евро. Эта опция активируется, если украинский хавбек сыграет хотя бы в 65% матчей клуба в течение сезона. Ожидается, что о переходе из "Аталанты" будет объявлено уже на следующей неделе.

Бавария заплатит большие деньги за 17-летнего форварда

Авторитетная французская газета L`Equipe сообщает, что "Баварии" удалось убедить "Ренн" продать своего 17-летнего форварда Матиса Теля. Мюнхенцы трижды делали предложения, начиная с 17 млн ​​евро, наконец четвертое – в размере 30 млн – увенчалась успехом. Тель сыграл всего семь матчей в высшем дивизионе и не забил ни одного гола, но считается большим талантом. Он стал чемпионом Европы со сборной Франции в возрасте до 17 лет.

Неймар не собирается уходить из ПСЖ

По крайней мере, на словах. В последнем интервью его откровенно спросили, не хочет ли он покинуть Париж. Но самый дорогой футболист планеты заявил, что у него многолетний контракт с клубом и он стремится и дальше играть за ПСЖ. А еще Неймар подчеркнул, что его не волнуют критики, он такой, какой есть и просто счастлив. Можно только порадоваться за парня.

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