ВСУ снова отбросили россиян от Углегорской ТЭС - Генштаб

Согласно сведению Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 24 июля, россияне вели штурмовые действия на Бахмутском направлении.

В частности, враг по разным направлениям вел штурмовые действия с целью установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Однако украинские воины снова отбросили оккупантов назад.

Указывается, что россияне ведут боевые действия для создания условий для проведения наступления на Бахмут. Осуществляли обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и другие. Задействовали штурмовую и армейскую авиацию.

На других направлениях россияне обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру, на отдельных участках пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей. На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций под давлением ВСУ.