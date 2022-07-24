  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ снова отбросили россиян от Углегорской ТЭС - Генштаб
В тренде

ВСУ снова отбросили россиян от Углегорской ТЭС - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Украинские воины держат оборону

ВСУ снова отбросили россиян от Углегорской ТЭС - Генштаб

Новина українською

Согласно сведению Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 24 июля, россияне вели штурмовые действия на Бахмутском направлении.

В частности, враг по разным направлениям вел штурмовые действия с целью установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Однако украинские воины снова отбросили оккупантов назад.

Указывается, что россияне ведут боевые действия для создания условий для проведения наступления на Бахмут. Осуществляли обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и другие. Задействовали штурмовую и армейскую авиацию.

На других направлениях россияне обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру, на отдельных участках пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей. На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций под давлением ВСУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде