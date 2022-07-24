Россияне собираются запретить Google и YouTube на всех оккупированных териториях, - ISW

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей местные "власти" собираются ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам. Об этом сообщает ISW.

Также сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование мессенджера Viber. Ожидается, что российские власти, по всей вероятности, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение любых антироссийских сообщений в регионах.

Напомним, ранее главари группировок "ДНР" и "ЛНР" запретили Google и YouTube в Луганской и Донецкой областях.