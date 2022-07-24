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Добавилось почти 300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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За субботу уничтожено 40 единиц вражеской техники

Добавилось почти 300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 24 июля.

За субботу, 23 июля, Украинская Армия ликвидировала 280 оккупантов, таким образом, за пять месяцев войны ориентировочные потери личного состава армии РФ составляют 39 520 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1722 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3942 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 869 (+5) ед,
  • РСЗО - 255 (+2) ед,
  • средства ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+0),
  • крылатые ракеты – 170 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2823 (+3) ед,
  • специальная техника – 73 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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