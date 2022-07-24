Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область
Над местами прилетов дым
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 24 июля в Хмельницкой области прогремели несколько взрывов после того, как российские ракеты были запущены из акватории Черного моря. Об этом сообщают очевидцы и местные местные каналы.
Ориентировочно в 8:50 прогремели первые взрывы в Хмельницком, а через 20 минут уже взрывы услышали жители Каменца Подольского. Канал Хмельницкий LIVE сообщает, что над местами ударов местные жители видят дым.
В то же время глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в 9:09 сообщил, что над областью сработало ПВО. Также он попросил не выходить из укрытий, ведь воздушная тревога продолжает работать и возможность воздушной атаки все еще есть.
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