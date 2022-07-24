  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область
В тренде

Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область

Общие новости
(1 голосов)

Над местами прилетов дым

Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 24 июля в Хмельницкой области прогремели несколько взрывов после того, как российские ракеты были запущены из акватории Черного моря. Об этом сообщают очевидцы и местные местные каналы.

Ориентировочно в 8:50 прогремели первые взрывы в Хмельницком, а через 20 минут уже взрывы услышали жители Каменца Подольского. Канал Хмельницкий LIVE сообщает, что над местами ударов местные жители видят дым.

В то же время глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в 9:09 сообщил, что над областью сработало ПВО. Также он попросил не выходить из укрытий, ведь воздушная тревога продолжает работать и возможность воздушной атаки все еще есть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде