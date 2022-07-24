Высокопоставленный чиновник ООН: россия возможно, технически не нарушила договоренность ракетным ударом по порту Одессы

Один из чиновников Организации Объединенных Наций заявил, что россия "возможно, технически не нарушила" договоренность, нанеся ракетный удар по порту Одессы. Об этом сообщает в своем материале The New York Times.

Имя этого чиновника не сообщается, однако он считает, что россия не обязывалась воздержаться от обстрелов тех частей украинских портов, которые не предназначены для экспорта зерна. Агрессор мог воспользоваться этой лазейкой и атаковать Одессу, не нарушив недавно заключенного соглашения.

Правда, в то же время, в документе по экспорту зерна украинской стороны указано, что обе стороны войны не будут атаковать и другие мощности портов, а не только части, которые предусмотренные для вывоза зерна. Это означает, что мнение высокопоставленного чиновника ООН расходится с официальным украинско-турецким документом.

Напомним, что россияне атаковали порт Одессы 23 июля – тогда не прошло еще даже суток после подписания соглашения о безопасном вывозе зерна на экспорт из украинских портов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш пока только безоговорочно осудил эту ракетную атаку.