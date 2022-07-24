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ВК Запад: ВСУ отразили воздушную атаку россиян, ликвидировав три Калибра на Хмельнитчине

Общие новости
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(1 голосов)

Запуск состоялся из акватории Черного моря

ВК Запад: ВСУ отразили воздушную атаку россиян, ликвидировав три Калибра на Хмельнитчине

россми

Новина українською

Воздушное командование "Запад" сообщило, что Вооруженные Силы Украины отбили атаку россиян из Черного моря:

“Около 9:00, 24 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области с акватории Черного моря.

Три крылатых ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время утренней атаки взрывы были слышны в Хмельницком и Каменец-Подольском.

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В статье: война с Россией ВСУ
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Источник:
ПК Захід

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.07.2022 в 12:12
Москалі, калібр вам в дупу а не Хмельницький.
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