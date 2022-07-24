Шевченко: Воины на фронте, как и обычные люди в Украине, упорно трудятся, чтобы наша страна жила и функционировала

Бывший украинский футболист и тренер Андрей Шевченко прокомментировал теннисное мероприятие, проведенное в польском Кракове для благотворительной поддержки Украины в борьбе против российской агрессии:

“Люди в Польше действительно удивительны в этом плане. Ваша реакция и помощь моей стране, ваше гостеприимство… Ига Швентек организовала это мероприятие, она помогает Элине Свитолиной и ее фонду собирать средства для детей и молодежи Украины. Это удивительно.

Это личный выбор других спортсменов. Люди живут в своем мирном мире, у них все в порядке, а нашего мира они не знают. Война поменяла все в моей жизни. Сейчас я здесь, в Кракове, чтобы донести информацию, что это может произойти с каждым.

Я уделяю время участию в этой благотворительной акции, чтобы помочь своим землякам, своей стране. Речь идет о повышении осведомленности о ситуации в мире.

Война продолжается, но мы не можем сдаваться. Воины на фронте, как и обычные люди в Украине, упорно трудятся, чтобы наша страна жила и функционировала.

Спортивное сообщество должно объединиться вместе и распространять соответствующий месседж, повышать осведомленность. Да, мы можем помочь в этой ситуации, чтобы наконец прекратить войну.

Я видел множество инициатив помощи со стороны польских футболистов, в частности Роберта Левандовского. Особенно наши польские друзья приносят пользу и хорошо настроены в мою страну. Большое спасибо за это”, - сказал Шевченко.