Шевченко: Воины на фронте, как и обычные люди в Украине, упорно трудятся, чтобы наша страна жила и функционировала
Легенда приобщилась к благотворительности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский футболист и тренер Андрей Шевченко прокомментировал теннисное мероприятие, проведенное в польском Кракове для благотворительной поддержки Украины в борьбе против российской агрессии:
“Люди в Польше действительно удивительны в этом плане. Ваша реакция и помощь моей стране, ваше гостеприимство… Ига Швентек организовала это мероприятие, она помогает Элине Свитолиной и ее фонду собирать средства для детей и молодежи Украины. Это удивительно.
Это личный выбор других спортсменов. Люди живут в своем мирном мире, у них все в порядке, а нашего мира они не знают. Война поменяла все в моей жизни. Сейчас я здесь, в Кракове, чтобы донести информацию, что это может произойти с каждым.
Я уделяю время участию в этой благотворительной акции, чтобы помочь своим землякам, своей стране. Речь идет о повышении осведомленности о ситуации в мире.
Война продолжается, но мы не можем сдаваться. Воины на фронте, как и обычные люди в Украине, упорно трудятся, чтобы наша страна жила и функционировала.
Спортивное сообщество должно объединиться вместе и распространять соответствующий месседж, повышать осведомленность. Да, мы можем помочь в этой ситуации, чтобы наконец прекратить войну.
Я видел множество инициатив помощи со стороны польских футболистов, в частности Роберта Левандовского. Особенно наши польские друзья приносят пользу и хорошо настроены в мою страну. Большое спасибо за это”, - сказал Шевченко.
Отметим, что первая ракетка мира Ига Швентек организовала благотворительное мероприятие в Кракове, в ходе которого было собрано около 425 тысяч евро в помощь Украине в борьбе против российского полномасштабного вторжения.
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