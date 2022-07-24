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На Бахмутском направлении россияне достигают минимального прогресса, - Минобороны Британии

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Враг продолжает попытки атаковать

На Бахмутском направлении россияне достигают минимального прогресса, - Минобороны Британии

фото из свободных источников

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На Донбассе российские наступательные действия остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении, но достигают минимального прогресса. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"На Донбассе российские наступательные действия остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении, но достигают минимального прогресса.

В то же время 20 июля министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что россия расширила масштабы своей "спецоперации" за пределы "л/днр". Как утверждал лавров, операция теперь охватывает новые районы, в частности Херсонской и Запорожской областей, вследствие того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности.

Это неправда. россия не расширила свою войну. Сохранение долгосрочного контроля за этими территориями было начальной целью вторжения. россия вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы проведения законных независимых референдумов по крайней мере с середины марта.

Существует вероятность того, что лавров сделал комментарии, чтобы проложить путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка”, – говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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