Представительница Министерства иностранных дел российской федерации Мария Захарова признала, что именно россияне накануне атаковали одесский порт:

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевскому режиму адресу", - отметила Захарова.

В то же время сразу после прилетов российская сторона в комментарии Турции опровергла причастность российской армии к обстрелу Одессы, указывая, что "они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению".

Однако потом депутат Госдумы Попов отметил следующее: