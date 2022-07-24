МИД россии подтвердило, что порт в Одессе был атакован российскими войсками
Хотя до этого они отрицали это
фото из свободных источников
Представительница Министерства иностранных дел российской федерации Мария Захарова признала, что именно россияне накануне атаковали одесский порт:
"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевскому режиму адресу", - отметила Захарова.
В то же время сразу после прилетов российская сторона в комментарии Турции опровергла причастность российской армии к обстрелу Одессы, указывая, что "они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению".
Однако потом депутат Госдумы Попов отметил следующее:
“Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова”
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