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МИД россии подтвердило, что порт в Одессе был атакован российскими войсками

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Хотя до этого они отрицали это

МИД россии подтвердило, что порт в Одессе был атакован российскими войсками

фото из свободных источников

Новина українською

Представительница Министерства иностранных дел российской федерации Мария Захарова признала, что именно россияне накануне атаковали одесский порт:

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевскому режиму адресу", - отметила Захарова.

В то же время сразу после прилетов российская сторона в комментарии Турции опровергла причастность российской армии к обстрелу Одессы, указывая, что "они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению".

Однако потом депутат Госдумы Попов отметил следующее:

“Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова”

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В статье: война с Россией
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