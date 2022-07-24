Горяинов: Я вообще хочу забыть о такой стране, как россия. Навсегда

Экс-голкипер "Металлиста" и сборной Украины Александр Горяинов рассказал о жизни в Харькове во время войны и о своем переходе на украинский язык.

— Александр, как эта война изменила саму вашу жизнь?

– Она перевернула ее с ног на голову. Такое, думаю, произошло со многими украинцами, но у тех же харьковчан немного другая ситуация.

— Наглое вторжение врага застало вас в родном городе?

– Да. Первый месяц войны мы с семьей провели в Харькове. Видели почти все. Ракеты, обстрелы, авиация, бои местного значения.

– Почему не уехали сразу?

— Я такой, что до сих пор сидел бы дома, но в конце концов не выдержали нервы. Трудно было жене и дочери. Мы хоть и проживаем за городом, в частном доме, но находится именно по дороге в Белгород. А там было, наверное, все. Самолеты летали прямо над крышей.

Из города к нам приехали друзья. В подвале мы проводили много времени. Когда утихало, ездили к нашим военным помогать строить всяческие укрепления. Пытались быть хоть чем-нибудь полезными. Тем не менее, однажды наша женская часть не выдержала, и мы уехали.

– Сейчас не до футбола?

– Почему? Нужно заниматься своим делом. У меня даже появился вариант трудоустройства. Не могу пока сказать, какой именно, но, надеюсь, со временем вы все узнаете.

- В Харькове футбол будет жить?

— Очень надеюсь. Да, есть большие сложности, но я вижу, что оба "Металлиста" при всем готовятся к новому сезону. Дай Бог, чтобы команды такого города выступали в чемпионате Украины.

— С кем-то из россии держите связь?

– Нет. Нет никакого желания общаться с теми, кто не верит даже своим друзьям или родственникам. Я вообще хочу забыть о такой стране. Навсегда.

Жалею, что раньше немного стыдился разговаривать на украинском. Не хотел перепутать слова. Сейчас полностью перехожу на родной язык. Читаю, слушаю, смотрю — все по-украински. А русский, надеюсь, впоследствии никто не вспомнит. Не место этим подонкам в цивилизованном мире, - сказал Горяинов.