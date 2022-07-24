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Россияне готовят фейковое расследование, чтобы перекинуть вину за бомбардировку драмтеатра в Мариуполе на Украину

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Уже и "свидетелей" нашли

Россияне готовят фейковое расследование, чтобы перекинуть вину за бомбардировку драмтеатра в Мариуполе на Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты готовят так называемое "расследование", которое поможет им смыть с себя преступление обстрела Мариупольского драмтеатра и переложить вину за него на украинскую сторону. Об этом сообщает Главное управление разведки.

“Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети.

Пока оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы “должны доказать”, что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли, якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", видевших, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания.

Между тем бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны. Российскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из них – женщины и дети, скрывавшиеся от российских обстрелов.

По разным оценкам при ударе там погибло от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не позволяли спасателям подойти к руинам”, - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, что 16 марта россияне сбросили две авиабомбы общим весом в одну тонну на здание Мариупольского драмтеатра.

Отметим, что итальянцы согласились восстановить драмтеатр в Мариуполе после деоккупации.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР

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